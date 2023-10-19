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Президент «Реала Сосьедад» — о будущем Кубо: надеюсь, он надолго останется в клубе

Президент «Реала Сосьедад» — о будущем Кубо: надеюсь, он надолго останется в клубе
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Президент «Реала Сосьедад» Хоакин Аперрибай поделился мнением по поводу будущего японского полузащитника Такефусы Кубо.

«Прежде всего будет учитываться желание Таке. Чем успешнее «Реал Сосьедад» будет на международной арене, тем вероятнее то, что большие игроки останутся в клубе. Кубо очень счастлив в «Реале», а мы очень довольны тем, что он у нас. Надеюсь, он останется в клубе надолго. Если Таке уйдёт, мы попытаемся найти для «Реала Сосьедад» и испанского футбола нового Кубо», — приводит слова президента испанского клуба Marca.

Напомним, в нынешнем сезоне Кубо принял участие в десяти матчах во всех турнирах, в которых отличился пятью голами и двумя результативными передачами. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 50 млн.

Полная трансляция матча испанской Примеры и хайлайты доступны в Okko.

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