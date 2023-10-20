Сборная России могла сыграть с Египтом в октябрьскую международную паузу

У сборной России была договорённость о проведении товарищеского матча с основной командой Египта 16 октября, сообщает «РБ Спорт».

По сведениям источника, изначально планировалось, что сборная России проведёт матч с основным составом команды Египта. Игра должна была состояться 16 октября в Абу-Даби, соперники должны были привезти основные составы. Так, за египтян должен был сыграть в том числе нападающий «Ливерпуля» Мохамед Салах. Однако в последний момент матч был сорван. В итоге команда Египта провела 16 октября в Абу-Даби матч со сборной Алжира, а Россия сыграла в турецкой Анталье с Кенией (2:2).

С момента отстранения сборной России от турниров УЕФА и ФИФА команда Валерия Карпина провела девять товарищеских встреч, в том числе две игры с олимпийской командой Египта.