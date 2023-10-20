Тухель — о Нойере: с «Майнцем» он не сыграет. В старте выйдет Ульрайх

Главный тренер «Баварии» Томас Тухель сообщил, что голкипер мюнхенцев Мануэль Нойер не сыграет в матче 8-го тура Бундеслиги с «Майнцем».

«Вчера мы вместе с ним приняли решение, что Свен Ульрайх выйдет в стартовом составе в матче с «Майнцем», а возможно, и в Стамбуле (в матче Лиги чемпионов с «Галатасараем». — Прим. «Чемпионата») тоже. Он очень хорошо тренировался. Дела у Нойера идут хорошо, но мы не должны спешить», — приводит слова Тухеля пресс-служба «Баварии» в соцсети Х (ранее Twitter).

Ранее сообщалось, что Мануэль сыграет в матче 8-го тура Бундеслиги с «Майнцем» в субботу, 21 октября. Об этом сообщал журналист Георг Хольцнер. Напомним, немецкий вратарь сломал ногу во время отдыха на горнолыжном курорте после того, как сборная Германии закончила своё выступление на чемпионате мира – 2022 в Катаре. У футболиста был диагностирован перелом правой большеберцовой кости.