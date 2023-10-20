Гвардиола — о деле Негрейры: «Барселона» и Лапорта невиновны, пока не доказано обратное

Главный тренер «Манчестер Сити», а также бывший тренер «Барселоны» Хосеп Гвардиола поддержал президента каталонского клуба Жоана Лапорту, а также саму «Барселону» на фоне дела бывшего вице-президента судейской комиссии Королевской федерации футбола Испании Хосе Негрейры.

«Вы не видели, насколько хороша была та команда, мы играли скандально хорошо. Когда суд вынесет вердикт по делу, я выскажу вам своё мнение. «Барселона» невиновна, Лапорта невиновен, пока не будет доказано обратное», — приводит слова Гвардиолы Goal.

Напомним, бывшим президентам «Барселоны» Хосе Марии Бартомеу и Сандро Роселю, а также Негрейре и его сыну предъявлены обвинения во взяточничестве. По данным следствия, в период с 2001 по 2018 год Негрейра получил около € 7,5 млн за предполагаемые консультации для «Барселоны», связанные с арбитрами.

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