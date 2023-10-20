Александр Беленов рассказал, как он работал подсобником на стройке в 14 лет

Вратарь воронежского «Факела» Александр Беленов поделился воспоминанием о работе подсобником на стройке в 14 лет.

«Когда мне было лет 14, я три дня работал на стройке подсобником. На самом деле очень сложная работа: с восьми утра до восьми вечера что-то делали, и на третий день нас кинули на деньги (смеётся). Мы отработали полдня, пошёл дождь, и нам не заплатили вообще ничего. Тогда я ещё раз понял, что буду вкладывать себя в футбол.

У меня отца не было, жили с мамой скромно, поэтому хотелось ей помочь. Ну и когда ты подросток, хочется иметь карманные расходы.

Что строили? Коттедж. Там, кстати, сейчас построили хороший посёлок. С тех пор знаю, что мешок цемента тяжёлый и весит он 50 килограммов (смеётся). Ну я был крепким парнем, травмы на стройке обошли меня стороной. Детство у нас было интересное, всё время проводили на улице. Народ на улице был разный, но каждый выбирал то, что ему ближе и интереснее», — приводит слова Беленова «Матч ТВ».