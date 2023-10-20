Игрок «Сочи» Батырев: не выбрал ещё, за кого играть — за Россию или Канаду

Полузащитник «Сочи» Амир Батырев, проведший детство в Канаде и выступавший за канадскую сборную U15, рассказал, что пока не знает, за какую сборную выступал бы — за Россию или Канаду.

«Получил российское гражданство после переезда сюда? У меня оно уже было. Я же приезжал ещё в детстве в Россию. Тогда и получил паспорт. При этом канадский у меня тоже есть, у меня двойное гражданство.

Допускаю ли, что выступлю за основную сборную Канады? Да. Но не могу сказать, что принял решение уже. Могу играть либо за Канаду, либо за Россию. Не выбрал ещё. Кто первый вызовет, наверное (смеётся)», — приводит слова Батырева «Матч ТВ».

21-летний Батырев родился в Канаде и выступал в молодёжных командах «Торонто» и «Ванкувера». В «Сочи» футболист перешёл из «Твери» летом 2022 года.