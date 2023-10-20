Волков: Пермь известна благодаря «Реальным пацанам», брендам «Амкара» и «Урал-Грейта»

Экс-нападающий Сергей Волков, выступавший за пермский «Амкар» с 2003 по 2013 год, рассказал о своих впечатлениях от Перми.

«Есть колоритная история о том, как я только начал жить в Перми, когда только-только приехал в «Амкар». Набережная Перми была тогда ещё не отреставрирована, она была страшным и злым местом, на которое, когда темно, лучше не заходить. Мы приехали туда на машине с Рустемом Хузиным. Спустились вниз к реке и видим интересную картину. Идут два друга, уже весёлые, и несут целый ящик пива. Один за одну сторону, второй — за другую. Я говорю Агзамычу: «Это что?», а он говорит: «Всё, пошли отсюда». Посмеялись, но тут же развернулись и ушли. Такое было моё первое впечатление о набережной Перми.

Сейчас город преобразился. Если упомянуть где-то Пермь, то люди знают, что это за город. Наверное, в первую очередь благодаря «Реальным пацанам», брендам «Амкара» и «Урал-Грейта». Сейчас — благодаря 300-летию города. Пермь узнают, и я рад, что город чист, красив и светел», — приводит слова Волкова «РБ Спорт».