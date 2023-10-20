Легенда «Амкара»: одним из самых неудобных соперников был ЦСКА Газзаева

Экс-нападающий Сергей Волков, выступавший за пермский «Амкар» с 2003 по 2013 год, назвал ЦСКА под руководством Валерия Газзаева одним из самых неудобных соперников за игровую карьеру.

«Честно говоря, одного такого не назову. Были, например, команды, против которых было сложно играть. В Премьер-лиге, конечно, это команды первой пятёрки. Если конкретизировать, то, наверное, ЦСКА Газзаева. Березуцкие, Игнашевич, в воротах Акинфеев — это была сложная команда, каждый знал что делать. Видимо, они хорошо разбирали соперника. Или мы были слабые и не доставляли им угроз. Мне нравилось, как чётко у них выстроена оборона. Было сложновато вскрывать, поэтому, возможно, я ЦСКА забил только один гол с игры», — приводит слова Волкова «РБ Спорт».

Напомним, Газзаев тренировал ЦСКА с 2001 по 2003 год и с 2004 по 2008 год.