Нападающая «Динамо» из Уганды: главный сюрприз России — общество. Оно очень гостеприимно

Нападающая женского футбольного клуба «Динамо», игрок национальной команды Уганды, Фаузия Нажэмба рассказала о жизни в России, выделив главные плюсы и минусы.

«В России живу уже 10 месяцев, успела ли адаптироваться к новым реалиям? Мне нравится Россия, местные люди и местное общество. Мои партнёры по команде тоже очень доброжелательны, хорошо приняли меня в коллектив. Я постепенно адаптируюсь к новым условиям. Конечно, российская зима стала для меня большим испытанием, но сейчас всё отлично. Что знала о России до переезда сюда? Я знала о Красной площади в Москве. По приезде я первым делом посетила это место. Я знала, что здешний женский чемпионат очень конкурентный, это замотивировало меня, когда я узнала о предложении от «Динамо».

Что стало для меня приятным сюрпризом? Главный сюрприз — это общество. Оно очень гостеприимно, я такого не ожидала. В России необычная для меня еда, но со временем я привыкла к этому (улыбается). Всё-таки в Уганде мы едим совсем другое. Что удивило со знаком минус? Это немного смешно, но в России очень много людей гуляет с собаками. Я не очень люблю собак, а они постоянно бегают где-то рядом", — приводит слова Нажэмбы «Евро-Футбол.Ру».