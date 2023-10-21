В Саудовской Аравии рассмотрят возможность принять женский ЧМ-2035

Технический директор женской сборной Саудовской Аравии, бывшая футболистка сборной Германии Моника Стааб предложила рассмотреть возможность организовать в стране чемпионат мира 2035 года среди женщин. Саудовская Аравия с высокой долей вероятности получит право провести мужской ЧМ-2034.

«Я верю в блестящее будущее [для женщин и девушек в футболе в Саудовской Аравии]. Я говорила [спортивным руководителям], что попадание на чемпионат мира потребует времени. Я знаю, что они хотят провести мужской чемпионат мира. Почему бы не провести женский чемпионат мира в 2035 году? Сейчас мы готовим команду, готовую конкурировать как минимум на таком уровне», — приводит слова Стааб BBC

Различные международные организации часто обвиняют Саудовскую Аравию в широкомасштабных нарушениях прав человека и подвергают страну критике за ограничения прав женщин.