Байдачный: я за вхождение белорусских команд в РПЛ. Мы сейчас как единое государство

Бывший игрок московского «Динамо» и тренер различных команд РПЛ Анатолий Байдачный прокомментировал слова министр спорта России Олега Матыцина о возможном включении футбольных клубов Беларуси в чемпионат России по футболу.

«Для меня заявление Матыцина — воспоминания о прошлом. Для меня это были игры с «Памир» Душанбе, «Кайрат» Алма-Ата, «Пахтакор» Ташкент, «Арарат» Ереван, «Динамо» Тбилиси и так далее. Понимаете? Это был лучший чемпионат! Так как Россия и Белоруссия сейчас вместе, как единое государство, я бы только приветстовал это. Я за вхождение белорусских команд в состав российских лиг!», — сказал Байдачный в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владимиром Четвериком.

Матыцин сделал такое заявление на совместной коллегии министерств спорта России и Беларуси в рамках форума «Россия — спортивная держава», который проходит в Перми.