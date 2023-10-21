Игрок «Локомотива» Морозов: считаю, что Осипенко — на уровне Игнашевича

Защитник московского «Локомотива» Евгений Морозов назвал лучших защитников в РПЛ.

«Из российских защитников мне очень нравится Осипенко. Для меня это топ-1. Ещё мне нравится следить за Чистяковым, это второй защитник. Иностранцев сложно назвать.

Мне нравится, как уверенно Осипенко чувствует себя на мяче, нервотрёпку не поднимает, спокойно играет двумя ногами. У Чистякова мне очень нравится, как он играет на втором этаже, как ловит момент прыжка. Вроде он не какой-то очень высокий, но верх весь снимает, он лучший по этому показателю.

Поколение нынешних защитников слабее предыдущего поколения с Игнашевичем и Березуцкими? Говорят, когда они начинали играть, у них тоже было достаточно много ошибок. Защитник — это позиция, когда в молодом возрасте по-любому будут ошибки. Надо оказывать футболисту доверие. Если есть потенциал, он может вырасти в топового защитника. Думаю, Игнашевич и Березуцкие тоже много ошибались. Да, и у меня бывают ошибки. Но думаю, с опытом это все пройдёт.

Я считаю, что Осипенко — на уровне Игнашевича. Как мне рассказывали тренеры, раньше только Игнашевич мог отдать первую передачу. У защитников не было тенденции на первый пас. Сейчас же многие в чемпионате могут достаточно качественно начать атаку», — приводит слова Морозова «РБ Спорт».