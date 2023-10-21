Агент Обухова: нам пока не поступало предложение от «Оренбурга» о продлении контракта

Футбольный агент Сергей Пушкин, представляющий интересы нападающего «Оренбурга» Владимира Обухова, рассказал о ситуации с продлением контракта игрока.

«Понятно, что тренер сменился и произошла определённая встряска – положительная в плане эмоций. Володя доволен тренировочным процессом. «Оренбург» всегда ценит людей, которые долго находятся в команде. Здесь скорее вопрос к ним, планируют ли они продлевать контракт с Владимиром. Пока нам такого предложения не поступало. Как поступит, сядем за стол и будем обсуждать детали», — приводит слова агента «РБ Спорт».

Действующее соглашение 31-летнего форварда рассчитано до 30 июня 2024 года. Интернет-портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в € 350 тыс.

В текущем сезоне Обухов принял участие в десяти матчах «Оренбурга», в которых отметился тремя забитыми голами.