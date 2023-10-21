«Рубин» — ЦСКА: казанцы открыли счёт уже на пятой минуте игры, но судья отменил гол

В эти минуты проходит матч 12-го тура Российской Премьер-Лиги между казанским «Рубином» и московским ЦСКА. Встреча проводится на стадионе «Ак Барс Арена (Казань Арена)». Игру обслуживает бригада арбитров во главе с Павлом Кукуяном из Сочи. «Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

Уже на пятой минуте матча Никола Чумич открыл счёт и вывел казанцев вперёд. Кабутов получил пас на правом краю штрафной и от лицевой прострелил во вратарскую, откуда одинокий Чумич расстрелял Акинфеева. Однако главного судью подозвали к монитору VAR — у Угочукву Иву зафиксировали игру рукой в центре поля в момент развития голевой атаки.

Казанский клуб занимает 10-е место в турнирной таблице чемпионата России, набрав 12 очков в 11 встречах. ЦСКА располагается на седьмой строчке, у подопечных Владимира Федотова 17 очков.