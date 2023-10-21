Матч-центр Новости Топ-матчи дня Билеты Видео
Показать ещё Все новости
Все новости
Сельта — Атлетико Мадрид. Прямая трансляция
Начало прямой трансляции
22:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

«Рубин» — ЦСКА: казанцы открыли счёт уже на пятой минуте игры, но судья отменил гол

«Рубин» — ЦСКА: казанцы открыли счёт уже на пятой минуте игры, но судья отменил гол
Аудио-версия:
Комментарии

В эти минуты проходит матч 12-го тура Российской Премьер-Лиги между казанским «Рубином» и московским ЦСКА. Встреча проводится на стадионе «Ак Барс Арена (Казань Арена)». Игру обслуживает бригада арбитров во главе с Павлом Кукуяном из Сочи. «Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

МИР Российская Премьер-лига . 12-й тур
21 октября 2023, суббота. 14:00 МСК
Рубин
Казань
2-й тайм
0 : 0
ЦСКА
Москва

Уже на пятой минуте матча Никола Чумич открыл счёт и вывел казанцев вперёд. Кабутов получил пас на правом краю штрафной и от лицевой прострелил во вратарскую, откуда одинокий Чумич расстрелял Акинфеева. Однако главного судью подозвали к монитору VAR — у Угочукву Иву зафиксировали игру рукой в центре поля в момент развития голевой атаки.

Казанский клуб занимает 10-е место в турнирной таблице чемпионата России, набрав 12 очков в 11 встречах. ЦСКА располагается на седьмой строчке, у подопечных Владимира Федотова 17 очков.

Материалы по теме
ЦСКА мучается в Казани. А игроки сцепились на поле из-за фола на Акинфееве! LIVE
Live
ЦСКА мучается в Казани. А игроки сцепились на поле из-за фола на Акинфееве! LIVE
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023
Приложение для Android