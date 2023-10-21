Арбитр Федотов: судья Кукуян верно отменил гол «Рубина» в ворота ЦСКА
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Российский арбитр Игорь Федотов прокомментировал отменённый гол Николы Чумича во встрече 12-го тура Российской Премьер-Лиги между казанским «Рубином» и московским ЦСКА.
«Со своей позиции Кукуян не мог видеть, что мяч попадает в руку, которая наказуема. И дальше развивается вертикальная атака «Рубина», забивается гол. Арбитр на VAR Фисенко вмешался и объяснил, что следует пойти к монитору и посмотреть на пропуск инцидента. Инцидент — игра рукой. Рука наказуема, это нарушение в начальной фазе атаки. Правильное решение — отмена гола и штрафной удар», — сказал Федотов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владимиром Четвериком.
Встреча проводится на стадионе «Ак Барс Арена (Казань Арена)». После первого тайма счёт ничейный — 0:0.
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