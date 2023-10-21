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«Рубин» — ЦСКА: армейцы сравняли счёт по незасчитанным голам

«Рубин» — ЦСКА: армейцы сравняли счёт по незасчитанным голам
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В эти минуты проходит матч 12-го тура Российской Премьер-Лиги между казанским «Рубином» и московским ЦСКА. Встреча проводится на стадионе «Ак Барс Арена (Казань Арена)». Игру обслуживает бригада арбитров во главе с Павлом Кукуяном из Сочи. «Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

МИР Российская Премьер-лига . 12-й тур
21 октября 2023, суббота. 14:00 МСК
Рубин
Казань
Окончен
0 : 0
ЦСКА
Москва

Уже на пятой минуте матча Никола Чумич открыл счёт и вывел казанцев вперёд. Однако главного судью подозвали к монитору VAR — у Угочукву Иву зафиксировали игру рукой в центре поля в момент развития голевой атаки.

На 70-й минуте ЦСКА тоже организовал гол. Аббосбек Файзуллаев из вратарской от перекладины, казалось, открыл счёт, но чуть раньше у Антона Заболотного было зафиксировано положение «вне игры».

Казанский клуб занимает 10-е место в турнирной таблице чемпионата России, набрав 12 очков в 11 встречах. ЦСКА располагается на седьмой строчке, у подопечных Владимира Федотова 17 очков.

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