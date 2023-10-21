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«Манчестер Сити» — «Брайтон»: стартовые составы команд на матч 9-го тура АПЛ

«Манчестер Сити» — «Брайтон»: стартовые составы команд на матч 9-го тура АПЛ
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Сегодня, 21 октября, состоится встреча 9-го тура английской Премьер-лиги между «Манчестер Сити» и «Брайтоном». Матч пройдёт на стадионе «Этихад (Сити оф Манчестер)». Игру обслужит бригада арбитров во главе с Робертом Джонсом. Стартовый свисток прозвучит в 17:00 мск.

Стали известны стартовые составы команд.

«Манчестер Сити»: Ортега, Уолкер, Аканджи, Гвардиол, Стоунз, Родриго Эрнандес, Бернарду Силва, Фоден, Альварес, Доку, Холанд.

«Брайтон энд Хоув Альбион»: Стил, Милнер, Данк, Игор, Марч, Гросс, Балеба, Митома, Жоао Педро, Адингра, Уэлбек.

«Манчестер Сити» находится на третьей позиции турнирной таблицы чемпионата Англии по футболу, набрав 18 очков после восьми проведённых матчей. «Брайтон» располагается на шестой строчке, у команды 16 очков.

Англия - Премьер-лига . 9-й тур
21 октября 2023, суббота. 17:00 МСК
Манчестер Сити
Манчестер
1-й тайм
1 : 0
Брайтон энд Хоув Альбион
Брайтон энд Хоув
1:0 Альварес – 7'    
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