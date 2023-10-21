Защитник «Локомотива» Митай отреагировал на признание лучшим игроком в матче с «Динамо»

Защитник московского «Локомотива» Марио Митай отреагировал на признание лучшим игроком в матче 12-го тура Российской Премьер-Лиги с «Динамо» (0:0).

«Любому футболисту приятно, когда его называют лучшим игроком матча. Конечно, хотелось бы, чтобы это ещё сочеталось с победой команды. Но получилось, как получилось. Я впервые получаю эту награду, я очень доволен», — передаёт слова Митая корреспондент «Чемпионата» Владимир Четверик.

Напомним, после данного матча «Локомотив» занимает четвёртое место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги сезона-2023/2024. Команда набрала 20 очков после 12 матчей. «Динамо» находится на восьмой строчке, заработав 18 очков. Турнирную таблицу чемпионата России возглавляет «Краснодар» (27).