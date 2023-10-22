Анчелотти — об игре с «Севильей»: если скажу, что думаю, то пропущу много матчей

Главный тренер мадридского «Реала» Карло Анчелотти поделился впечатлениями от минувшего матча испанской Примеры с «Севильей» (1:1).

«Быть ироничным — это единственный способ, которым можно прокомментировать сегодняшнюю игру. Если я скажу то, что думаю, то мне придётся пропустить много игр. Что для меня действительно важно, так это присутствовать на скамейки запасных «Реала», поэтому лучше избегать дисквалификаций. Для этого не стоит говорить то, что я сейчас думаю. Лучше просто использовать иронию.

Матч был очень напряжённым, с высокой интенсивностью. Первый тайм мы провели лучше, чем второй, когда не реализовали возникшие моменты. В этот период «Севилья» играла очень интенсивно и забила нам, так что результат кажется мне справедливым. Я считаю, что рефери провёл хороший матч, старался сохранить здоровье игроков», — приводит слова Анчелотти сайт журналиста Альфредо Педуллы.

Полная трансляция матча испанской Примеры и хайлайты доступны в Okko.