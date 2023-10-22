Лапорта заявил, что намерен принять участие в следующих выборах президента «Барселоны»

Действующий президент «Барселоны» Жоан Лапорта заявил, что примет участие в следующих выборах на пост руководителя каталонского клуба, которые состоятся в 2026 году.

«По закону я могу это сделать. Я имею право баллотироваться ещё раз. Пока я могу это делать, я буду и хочу это делать вместе с текущим советом директоров, поскольку они усердно работают и преданы проекту. А дальше посмотрим. Президентом «Барселоны» станет тот, кого захотят увидеть «сосьос», — приводит слова Лапорта Mundo Deportivo.

Напомним, последний раз Лапорта был избран президентом сине-гранатовых в 2021 году. До этого, в 2003 году он уже выигрывал выборы, а в 2006 году смог сохранить свой пост, однако в 2015 году проиграл на выборах Хосепу Бартомеу.

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