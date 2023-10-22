В «Спартаке» объяснили отсутствие Чернова и Зобнина в заявке на матч с «Пари НН»

Глава пресс-службы московского «Спартака» Дмитрий Зеленов прокомментировал отсутствие защитника Никиты Чернова и полузащитника Романа Зобнина в заявке команды на матч 12-го тура с «Пари Нижний Новгород». Встреча состоится сегодня, 22 октября. Начало игры — в 14:00 мск.

«У Чернова недомогание. Зобнин восстанавливается от старого повреждения. Надеюсь, скоро оба вернутся в строй», — передаёт слова Зеленова корреспондент «Чемпионата» Илья Никульников.

«Пари НН» занимает седьмое место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги сезона-2023/2024. Команда набрала 17 очков за 11 матчей. «Спартак» находится на восьмой строчке, заработав 17 очков. Турнирную таблицу чемпионата России возглавляет «Краснодар» (28).