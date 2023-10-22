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Тренер «Ромы» Моуринью: Лукаку — больше не тот ребёнок, которым я знал его в «Челси»

Тренер «Ромы» Моуринью: Лукаку — больше не тот ребёнок, которым я знал его в «Челси»
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Главный тренер «Ромы» Жозе Моуринью поделился мнением о нападающем римского клуба Ромелу Лукаку.

«Он всегда забивал — это то, что заложено в нём природой. Мы не очень быстрая команда, но это даёт нам глубину. Ромелу больше не тот ребёнок, которым я его знал в «Челси». Сейчас у него есть психологическая стабильность, и он придаёт команде больше индивидуальности», — приводит слова Моуринью сайт журналиста Альфредо Педуллы.

Напомним, минувшим летом 30-летний нападающий перешёл из «Челси» в «Рому» на правах аренды. В нынешнем сезоне бельгийский футболист принял участие в восьми матчах во всех турнирах, в которых отметился семью голами. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость Лукаку составляет € 40 млн.

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