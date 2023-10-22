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Главный тренер «Спартака» Абаскаль оценил игру Мозеса в матче с «Пари НН»

Главный тренер «Спартака» Абаскаль оценил игру Мозеса в матче с «Пари НН»
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Главный тренер московского «Спартака» Гильермо Абаскаль высказался об игре полузащитника Виктора Мозеса в матче 12-го тура Российской Премьер-Лиги с «Пари НН» (2:0). В составе красно-белых отличились Данил Пруцев и Кристофер Мартинс Перейра.

«Всё зависит от конкретного матча, как развиваются события. Но при этой схеме он может играть как справа, так и слева, и на позиции нападающего. Он хорошо располагается между линиями. Он хорошо работал последние две недели. Мозес сделал голевую передачу, что означает, что хорошо себя чувствует на данной позиции. В концовке мы перевели его больше направо, потому что по игре при длинных передачах соперника понимал, что там лучше будут справляться Мартинс, Умяров или Литвинов», — передаёт слова Абаскаля корреспондент «Чемпионата» Мария Куцубеева.

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