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«Зенит» — «Крылья Советов»: Вендел вывел хозяев вперёд

«Зенит» — «Крылья Советов»: Вендел вывел хозяев вперёд
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Сегодня, 22 октября, проходит матч 12-го тура Российской Премьер-Лиги, где встречаются санкт-петербургский «Зенит» и самарские «Крылья Советов». Команды играют на стадионе «Газпром Арена (Санкт-Петербург)» в Санкт-Петербурге. Матч обслуживает бригада арбитров во главе с Артёмом Чистяковым (Азов). Стартовый свисток прозвучал в 16:30 по московскому времени. «Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

МИР Российская Премьер-лига . 12-й тур
22 октября 2023, воскресенье. 16:30 МСК
Зенит
Санкт-Петербург
Окончен
3 : 1
Крылья Советов
Самара
1:0 Вендел – 53'     2:0 Вендел – 81'     3:0 Мостовой – 90+6'     3:1 Ежов – 90+8'    

Первый тайм команды провели без забитых мячей. В начале второго тайма, на 53-й минуте полузащитник «Зенита» Вендел открыл счёт в матче, выведя хозяев вперёд — 1:0.

«Крылья Советов» занимают второе место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги сезона-2023/2024. Команда набрала 21 очко за 11 матчей. «Зенит» находится на четвёртой строчке, заработав 20 очков. Турнирную таблицу чемпионата России возглавляет «Краснодар» (28).

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