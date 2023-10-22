«Зенит» — «Крылья Советов»: Вендел вывел хозяев вперёд

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Сегодня, 22 октября, проходит матч 12-го тура Российской Премьер-Лиги, где встречаются санкт-петербургский «Зенит» и самарские «Крылья Советов». Команды играют на стадионе «Газпром Арена (Санкт-Петербург)» в Санкт-Петербурге. Матч обслуживает бригада арбитров во главе с Артёмом Чистяковым (Азов). Стартовый свисток прозвучал в 16:30 по московскому времени. «Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

Первый тайм команды провели без забитых мячей. В начале второго тайма, на 53-й минуте полузащитник «Зенита» Вендел открыл счёт в матче, выведя хозяев вперёд — 1:0.

«Крылья Советов» занимают второе место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги сезона-2023/2024. Команда набрала 21 очко за 11 матчей. «Зенит» находится на четвёртой строчке, заработав 20 очков. Турнирную таблицу чемпионата России возглавляет «Краснодар» (28).