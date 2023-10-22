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Червиченко: если спартаковским болельщикам нравятся победы с 12-м игроком, то ради бога

Червиченко: если спартаковским болельщикам нравятся победы с 12-м игроком, то ради бога
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Бывший президент московского «Спартака» Андрей Червиченко прокомментировал победу красно-белых в матче 12-го тура Российской Премьер-Лиги с «Пари НН» (2:0).

«Вроде у «Спартака» было преимущество и играли неплохо. Но не сказать, что обыграли прямо по всем статьям. Как обычно, минимальная победа с участием арбитра. Эти придурки палятся на мелочах: очень хотят помочь, но не знают как. Потом все делают ангельские лица и рассказывают, что просто ошиблись. Если спартаковским болельщикам нравятся победы за счёт игрока в чёрной форме, то ради бога. Я считаю, что это не комильфо», — сказал Червиченко в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.

Напомним, «Спартак» занимает четвёртое место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги сезона-2023/2024. Команда набрала 20 очков после 12 матчей. «Пари НН» находится на восьмой строчке, заработав 17 очков. Лидирует «Краснодар» (28).

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