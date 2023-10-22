Агент Тюкавина: безголевая серия Кости закончится, Смолов тоже шесть игр не забивает

Футбольный агент Алексей Сафонов, представляющий интересы нападающего «Динамо» Константина Тюкавина, прокомментировал безголевую серию своего клиента, сравнив его с другим форвардом бело-голубых Фёдором Смоловым. Напомним, Тюкавин в последний раз забивал 6 августа в 3-м туре РПЛ с «Зенитом».

«Он забьёт и его безголевая серия закончится. Смолов тоже уже шесть игр не забивает, такое бывает у любого. Во вчерашней игре Костя подрезал мяч и делал всё правильно, немного не повезло. Всё ещё будет, Тюкавин борется, ноги не убирает, старается приносить пользу.

Футбол — это не только голы, люди борются, выполняют черновую работу, отдают передачи. Выигрывает и проигрывает команда, не хочется искать кого-то крайнего или говорить, что тот хуже, а этот лучше. Если один недоработал, то другой это сделает за него — так было, есть и будет. А в тренировочный процесс я лезть не хочу», — приводит слова Сафонова Metaratings.

Напомним, в текущем сезоне Тюкавин провёл 15 матчей в составе московского «Динамо» во всех турнирах, в которых отметился тремя голами и двумя голевыми передачами.