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Источник: «Аль-Иттифак» не подпишет Лингарда. Финансовые требования игрока слишком высоки

Источник: «Аль-Иттифак» не подпишет Лингарда. Финансовые требования игрока слишком высоки
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Саудовский футбольный клуб «Аль-Иттифак» не подпишет контракт с английским игроком Джесси Лингардом, сообщает журналист Бен Джейкобс в соцсети Х (ранее Twitter).

По информации источника, англичанин произвёл на клуб впечатление на тренировках, однако чтобы его заявить, придётся исключить двух игроков. В январе этого, скорее всего, не произойдёт. В любом случае финансовые требования Лингарда слишком высоки. Никакого предварительного контракта не предлагалось.

Напомним, 30-летний английский полузащитник некоторое время тренировался под руководством Стивена Джеррарда в составе саудовской команды. 21 октября журналист Фабрицио Романо сообщал, что руководство «Аль-Иттифака» собирается предложить Лингарду предварительный контракт на 2024 год.

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