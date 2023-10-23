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Вендел: приятно оставлять свой след в истории «Зенита»

Вендел: приятно оставлять свой след в истории «Зенита»
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Полузащитник «Зенита» Вендел прокомментировал победу петербургской команды в матче с «Крыльями Советов». Бразильский игрок оформил дубль, а его команда победила со счётом 3:1.

«Рад, что смог сегодня отличиться дважды и помочь команде! Мы заслуженно победили, теперь нужно отдохнуть и восстановить силы, потому что следующая игра ещё важнее.

Что касается первого гола, то мы наигрывали такие розыгрыши на протяжении всей недели перед матчем. Слава богу, что сегодня, в нужный момент, всё сложилось как надо. Спасибо моим партнёрам, мы все сегодня показали хороший командный футбол.

Мы и в первом тайме провели несколько опасных атак, только не смогли завершить их взятием ворот. На вторую половину вышли более собранными и сконцентрированными на нашей задаче — обязательно набрать три очка. Счастлив, что нам это удалось!

Приятно оставлять свой след в истории клуба! Буду работать ещё упорнее, чтобы приносить команде ещё больше пользы и достигать с ней новых высот», — приводит слова Вендела официальный сайт «Зенита».

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