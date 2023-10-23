Федун: «Спартак» традиционно зарабатывает свой рейтинг, раздувая конфликты, ища негатив

Бывший владелец «Спартака» Леонид Федун высказался о команде.

«Разрыв в таблице ничтожен. Какие могут быть проблемы? Все теряют очки. Те команды, которые имеют суперрекламу, теряют очки, причем показывают совершенно бездарную игру. «Спартак» традиционно зарабатывает свой рейтинг, раздувая конфликты, ища негатив. Это всё нормально», — приводит слова Федуна «Спорт-экспресс».

Напомним, в матче 12-го тура чемпионата России «Спартак» обыграл «Пари НН» со счётом 2:0. На данный момент команда занимает четвёртое место в турнирной таблице РПЛ, записав в свой актив 20 очков. Возглавляет турнирную таблицу РПЛ «Краснодар», набрав 28 очков.

В следующем туре команда сыграет с «Факелом». Матч состоится 28 октября, начало – 14:00 мск.