Матч-центр Новости Топ-матчи дня Билеты Видео
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Федун: «Спартак» традиционно зарабатывает свой рейтинг, раздувая конфликты, ища негатив

Федун: «Спартак» традиционно зарабатывает свой рейтинг, раздувая конфликты, ища негатив
Комментарии

Бывший владелец «Спартака» Леонид Федун высказался о команде.

«Разрыв в таблице ничтожен. Какие могут быть проблемы? Все теряют очки. Те команды, которые имеют суперрекламу, теряют очки, причем показывают совершенно бездарную игру. «Спартак» традиционно зарабатывает свой рейтинг, раздувая конфликты, ища негатив. Это всё нормально», — приводит слова Федуна «Спорт-экспресс».

Напомним, в матче 12-го тура чемпионата России «Спартак» обыграл «Пари НН» со счётом 2:0. На данный момент команда занимает четвёртое место в турнирной таблице РПЛ, записав в свой актив 20 очков. Возглавляет турнирную таблицу РПЛ «Краснодар», набрав 28 очков.

В следующем туре команда сыграет с «Факелом». Матч состоится 28 октября, начало – 14:00 мск.

Материалы по теме
«Опустил весь судейский корпус в дерьмо». Скандал в игре «Спартака» серьёзнее, чем кажется
Эксклюзив
«Опустил весь судейский корпус в дерьмо». Скандал в игре «Спартака» серьёзнее, чем кажется
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023
Приложение для Android