Гвардиола: «Брайтон» имеет невероятное качество, «Ман Сити» пришлось страдать

Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола прокомментировал победу над «Брайтоном» (2:1) в АПЛ.

«Брайтон» обладает невероятным качеством, нам пришлось страдать в этом матче. Доку провёл исключительную игру и помог нам. Он быстро разбирается в ситуациях.

Мы играли 55-60 минут очень, очень хорошо и имели всё больше и больше шансов забить. В конце мы защищались всем сердцем», – приводит слова Гвардиолы Eurosport.

«Горожане» смогли отметиться быстрым голом. На седьмой минуте отличился форвард хозяев — Хулиан Альварес, забивший с передачи Жереми Доку. На 19-й минуте «Сити» упрочил лидерство благодаря голу нападающего Эрлинга Холанда. На 73-й минуте «чайкам» удалось отыграть один мяч усилиями вингера Ансу Фати.

«Манчестер Сити» находится на первой позиции турнирной таблицы чемпионата Англии по футболу, набрав 21 очко после девяти проведённых матчей. «Брайтон» располагается на седьмой строчке, у подопечных Роберто Де Дзерби — 16 очков.