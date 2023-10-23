КДК РФС рассмотрит поздний выход «Локомотива» из раздевалки на матч с «Динамо»

Глава Контрольно-дисциплинарного комитета Российского футбольного союза Артур Григорьянц рассказал, что комитет рассмотрит поздний выход игроков «Локомотива» из раздевалки на матч 12-го тура РПЛ с «Динамо».

«Рассмотрим выход за пределы технической зоны главного тренера «Рубина» в матче с ЦСКА. Также выход за пределы технической зоны главного тренера «Факела» Ташуева в матче с «Оренбургом». И поздний выход из раздевалки перед началом матча «Локомотива» в матче с «Динамо» — задержка на две минуты», — сказал Григорьянц в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Марией Куцубеевой.

Состоявшийся в субботу, 21 октября, матч 12-го тура Российской Премьер-Лиги между «Локомотивом» и «Динамо» закончился безголевой ничьей. По состоянию на сегодняшний день железнодорожники занимают пятое место в турнирной таблице РПЛ, в то время как «Динамо» располагается на шестой строчке.