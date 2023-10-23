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Руслан Литвинов: «Спартаку» нужно побеждать, потом будет гораздо тяжелее набирать очки

Руслан Литвинов: «Спартаку» нужно побеждать, потом будет гораздо тяжелее набирать очки
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Футболист «Спартака» Руслан Литвинов высказался о турнирной ситуации в Российской Премьер-Лиге.

«С чем связана такая плотность в таблице? Постоянно кто-то теряет очки, какие-то один или два лидера появляются уже ближе к середине или в конце сезона. Сезон длинный. Хорошая команда, та, которая бьётся за чемпионство, на протяжении длительного срока будет побеждать и доказывать, что она лучшая.

Все понимают, что это футбол. Сейчас тот промежуток времени, когда нужно как можно больше побеждать и набирать как можно больше очков. Сейчас потеря очков значит, что ты можешь опуститься в самый низ турнирной таблицы и потом уже будет гораздо тяжелее набирать очки», — сказал Литвинов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владимиром Четвериком.

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