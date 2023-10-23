Лаксальт: уверен, при мне «Динамо» завоюет третью звезду на эмблеме

Защитник московского «Динамо» Диего Лаксальт считает, что бело-голубые смогут в обозримом будущем выиграть чемпионский титул.

«Завоюет ли «Динамо» при мне третью звезду на эмблеме? Безусловно! Уверен, что так и будет», — приводит слова Лаксальта «РБ Спорт».

Последний раз «Динамо» становилось чемпионом страны в 1976 году, тогда московская команда завоевала титул в третий раз в своей истории. Для обретения третьей звезды бело-голубым необходимо завоевать четыре чемпионства.

В 12 матчах нынешнего сезона Российской Премьер-Лиги бело-голубые набрали 18 очков и занимают шестое место в турнирной таблице. Следующий матч в рамках внутреннего первенства команда Марцела Лички проведёт 29 октября дома с «Уралом». Начало — в 16:30 мск.