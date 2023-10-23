Матч-центр Новости Топ-матчи дня Билеты Видео
Показать ещё Все новости
Все новости
Валенсия — Кадис. Прямая трансляция
Начало прямой трансляции
22:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Защитник «Зенита» Чистяков не хочет уходить в аренду зимой

Защитник «Зенита» Чистяков не хочет уходить в аренду зимой
Аудио-версия:
Комментарии

Защитник «Зенита» Дмитрий Чистяков заявил, что не собирается уходить в аренду в зимнее трансферное окно, несмотря на отсутствие игровой практики в клубе из Санкт-Петербурга. Напомним, Чистяков не сыграл ни одного официального матча за «Зенит» с июля 2023 года. Он пропустил четыре игры из-за травмы, а следующие 10 матчей оставался в запасе.

«Почему не играю? Не играю, наверное, потому, что еще не готов. Нужно набрать физическую форму. Как её наберу, тогда и буду играть.

Каждый футболист не будет доволен, когда не играет. Ищу проблемы в себе. В этом только моя вина. Повторюсь, нужно набрать форму. А потом уже будем смотреть, кто будет играть.

Рассматриваю ли вариант с уходом в аренду зимой? Нет, не рассматриваю. Буду бороться за место в составе», — приводит слова Чистякова «Спорт день за днём».

Материалы по теме
Семак — о Чистякове: будет готов — будет играть. Мы не рассматриваем вариант его ухода
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023
Приложение для Android