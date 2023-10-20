Семак — о Чистякове: будет готов — будет играть. Мы не рассматриваем вариант его ухода

Главный тренер санкт-петербургского «Зенита» Сергей Семак прокомментировал текущее состояние защитника сине-бело-голубых Дмитрия Чистякова.

«Чистяков имел определённые проблемы со здоровьем. Не мог полностью тренироваться. Сейчас он набирает форму. Будет готов — будет играть. Мы не рассматриваем вариант его ухода. Нужно работать и доказывать, что он сильнее тех, кто на его позиции», — передаёт слова Семака корреспондент «Чемпионата» Дмитрий Зимин.

Чистяков — воспитанник академии «Зенита». Ранее 29-летний россиянин играл за такие команды, как «Ростов», «Тамбов», «Шинник». В сезоне-2022/2023 Дмитрий Чистяков провёл 23 матча в составе сине-бело-голубых. В нынешней кампании на счету защитника только два матча в рамках Российской Премьер-Лиги.