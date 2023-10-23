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Ди Канио — о футболистах, игравших на ставках: вы идиоты, такому нет оправдания

Ди Канио — о футболистах, игравших на ставках: вы идиоты, такому нет оправдания
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Бывший футболист Паоло Ди Канио высказался об итальянских футболистах, которые были уличены в игре на ставках.

«Вы идиоты. Если вы делаете ставку на футбол, то вы пусты и глупы. Такое отношение не следует оправдывать. Есть множество вещей, которые можно делать, но это нельзя оправдать. Есть огромная разница между тем, что есть сейчас и что было, когда я являлся футболистом. Теперь времена поменялись, ведь игроки прикрываются своими клубами», — приводит слова Ди Канио ITASportPress.

Напомним, ранее нескольким итальянским футболистам были предъявлены обвинения в совершении нелегальных ставок. Полузащитник «Ювентуса» Николо Фаджоли был отстранён от футбола на семь месяцев по делу о ставках. По информации СМИ, игроку «Ньюкасла» Сандро Тонали может грозить годичная дисквалификация.

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