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Тухель: Кейн — футболист мирового класса. Скоро он сможет раскрыться ещё больше

Тухель: Кейн — футболист мирового класса. Скоро он сможет раскрыться ещё больше
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Главный тренер «Бавария» Томас Тухель высказался об игре нападающего своей команды Гарри Кейна в текущем сезоне.

«Рад переходу Кейна в «Баварию». Мы убедили капитана национальной сборной покинуть Англию. Теперь мы заслуженно можем похлопать себя по спине за это!

Он футболист мирового класса. У него есть всё — талант, навыки, подходящая аура, индивидуальность. Он раскроется ещё больше, когда почувствует себя здесь как дома. Тогда мы увидим весь его потенциал», – приводит слова Тухеля журналист Фабрицио Романо в соцсети Х (ранее Twitter).

В текущем сезоне Кейн провёл за «Баварию» 11 матчей во всех турнирах, в которых отметился 10 голами и пятью результативными передачами. Контракт игрока с мюнхенским клубом действует до конца июня 2027 года. Ориентировочная стоимость футболиста, по данным интернет-портала Transfermarkt, – € 110 млн.

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