Федерацию футбола Литвы оштрафовали за кричалку против Владимира Путина

Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) оштрафовал на € 10 тысяч Федерацию футбола Литвы за кричалку болельщиков, направленную против президента Российской Федерации Владимира Путина.

«Это первый раз, когда нас оштрафовали за такую кричалку. Нас и раньше штрафовали за другие вещи, за другие кричалки, за использование баннеров, за использование определённых символов во время матчей, но за эту фразу оштрафовали впервые. Хоть она и звучала в предыдущем матче, но там был делегат из Испании, и он этот момент не зафиксировал. А делегат из Казахстана, который был на встрече с Сербией, зафиксировал», — приводит слова Эдгараса Станкявичуса LRT.

Оскорбительная кричалка прозвучала в ходе матча отборочного этапа чемпионата Европы — 2024 между сборными Литвы и Сербии (1:3) 10 сентября. Делегатом матча был представитель Казахстана Куаныш Канапьянов.

Федерация футбола Литвы обратилась в УЕФА с просьбой объяснить, почему делегат включил в отчёт о матче данную кричалку.