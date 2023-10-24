У Постекоглу лучший старт в истории АПЛ как у тренера — 23 очка в девяти матчах

В понедельник, 23 октября, «Тоттенхэм» в родных стенах уверенно обыграл «Фулхэм» (2:0) в рамках 9-го тура чемпионата Англии. Лондонская команда под руководством Ангелоса Постекоглу набрала 23 очка за девять игр. Это лучший старт в истории английской Премьер-лиги как у тренера. Постекоглу опередил по этому показателю таких специалистов, как Гус Хиддинк (22) и Майкл Уолкер (22).

Напомним, австралийский специалист возглавил «Тоттенхэм» прошлым летом. До этого Постекоглу работал со сборной Австралии, а также с такими клубами, как «Брисбен Роар», «Мельбурн Виктори», «Йокогама Ф. Маринос» и «Селтик».

На данный момент «шпоры» единолично возглавляют турнирную таблицу чемпионата Англии, опережая «Манчестер Сити» и «Арсенал» на два очка.