Агбонлахор назвал три худших трансфера АПЛ в нынешнем сезоне

Бывший футболист «Астон Виллы» Габриэл Агбонлахор перечислил худшие трансферы АПЛ в этом сезоне.

«Онана в списке из-за того, как он начал сезон. Маунт тоже там – он ведь ещё ничего не сделал, не так ли? Хаверц пока капитан команды провалившихся игроков. Но хуже всех всё-таки Онана.

Он очень плох. Он выглядит очень расслабленным, когда получает мяч. Будто с друзьями играет. Если уж ты настолько расслаблен и порой отдаёшь неудачные передачи, так будь хотя бы хорош в отражении ударов!

Он должен отбивать некоторые удары, которые не отбивает. В матче с «Брентфордом» он должен был выручать команду, в матче с «Баварией» он должен был не дать Зане забить. Он наберёт форму, но пока я бы назвал его худшим трансфером сезона», – цитирует Агбонлахора talkSPORT.