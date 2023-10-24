Каманцев заявил, что в РПЛ будут работать арбитры из Катара и Беларуси

Председатель судейского комитета Российского футбольного союза (РФС) Павел Каманцев сообщил, что в ближайшее время будет подписано соглашение о сотрудничестве в области судейства с Беларусью и Катаром. Арбитры из этих стран будут работать на матчах Российской Премьер-Лиги. Ранее подобное соглашение было подписано с Саудовской Аравией.

«На уровне РПЛ стоит ждать арбитров из Саудовской Аравии. Также — Катара и Беларуси. Как скоро? С Саудовской Аравией мы зафиксировали все юридические моменты, сейчас мы будем вносить изменения в регламент РПЛ. С белорусами мы подпишем соглашение на этой неделе, технические вопросы мы все обсудили, оно будет несколько более широким, будет подразумевать обучение судей в России на базе нашего VAR‑центра. Также будет соглашение с Катаром. На этой или на следующей неделе мы зафиксируем все параметры.

Лучшие саудовские арбитры справятся с работой на матчах РПЛ? Мы обсуждали это, общались с представителями судейского комитета Саудовской Аравии, их уровень довольно высокий. Вы видели наши матчи с Катаром, сборной Саудовской Аравии. Футбол в этих странах развивается. Значит, развивается и судейство. Будем надеяться, что они привнесут нам качества и обогатят наше взаимодействие», — сказал Каманцев в эфире телеканала «Матч Премьер».