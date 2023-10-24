Лаксальт: русский — очень сложный язык. Продолжаю учить, работы ещё много

Защитник московского «Динамо» Диего Лаксальт рассказал, сколько времени он тратит на изучение русского языка.

«В первый год приезда я очень много учил русский язык. Пытался понять грамматику, как мог. Очень сложный язык! Я трачу около 20–30 минут ежедневно, чтобы выучить, повторить какие-то новые слова на русском. Мне также интересно общаться со своими одноклубниками – это очень помогает. Я буду продолжать заниматься, чтобы улучшить свои коммуникативные навыки. Работы ещё очень много», – приводит слова Лаксальта Metatarings.

30-летний Лаксальт присоединился к московскому «Динамо» в 2021 году, перейдя из «Милана». В текущем сезоне уругваец провёл восемь матчей за бело-голубых в рамках РПЛ и записал на свой счёт две результативные передачи.