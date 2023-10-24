Тренер молодёжной сборной России рассказал о переговорах по будущим матчам

Старший тренер молодёжной сборной России Иван Шабаров рассказал о переговорах о проведении товарищеских матчей со странами Южной Америки.

«Переговоров много, не только по сборной нашего возраста. Я знаю, что идут переговоры и с Аргентиной, и с Уругваем, и с Колумбией. Южноамериканское направление открылось благодаря поездке наших игроков 2006 года, когда на турнир стран БРИКС отправилась команда «Зенита» 2006 и сборная России 2006 года рождения. Они в итоге сыграли друг с другом в финале. Тогда мы поняли, что нет ничего невозможного.

Хотя полгода назад казалось, что это нереально, но после первой поездки все поняли, что нужно работать, искать возможности, общаться. Латиноамериканским странам это тоже интересно по многим причинам. Дорогу осилит идущий, поэтому нужно идти. Сейчас наши женские сборные отправляются в Аргентину и другие команды тоже собираются в поездки. Речь идёт о проработке логистики, условий, количестве матчей и выборе соперников — если договорённости найдутся и это совпадёт с нашим клубным календарём, то поездки будут продолжаться. Я надеюсь, что это коснётся и нашей молодёжки тоже», — приводит слова Шабарова Олимпийский комитет России.