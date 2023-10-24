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«У «Краснодара» бремя лидерства». Шалимов — о матче «быков» с «Балтикой»

«У «Краснодара» бремя лидерства». Шалимов — о матче «быков» с «Балтикой»
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Российский тренер Игорь Шалимов высказался о матче 12-го тура Российской Премьер-Лиги «Балтика» — «Краснодар» (2:2).

«Акцент «Балтики» при игре в атаке — передачи с фланга. Как только игрок переходит центр поля, ищет адресат, — и важно, что в штрафной всегда есть адресаты, — как минимум три. Вот такой приём оказался очень действенным, это фишка калининградцев. Важно и то, что подачи с фланга качественные.

У «Краснодара» бремя лидерства. Это непросто, надо соответствовать. И команда вот такими матчами, как с «Ростовом» в 11-м туре, и с «Балтикой» сейчас, когда надо переламывать игру, дожимать, расходует очень много сил. Это точно сказывается, побеждать лидер должен более уверенно, экономно», — приводит слова Шалимова «РБ Спорт».

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