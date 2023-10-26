Килиан Мбаппе оказался в объятиях болельщика, выбежавшего на поле в матче Лиги чемпионов

Нападающий «ПСЖ» Килиан Мбаппе оказался в объятиях своего поклонника, выбежавшего на поле во время минувшего матча Лиги чемпионов, в котором парижане обыграли «Милан» со счётом 3:0. Игра проходила на домашнем стадионе «ПСЖ» — «Парк де Пренс».

Эпизод произошёл в первом тайме. Болельщику удалось прорваться на поле и обнять футболиста, который ответил поклоннику взаимностью. Впоследствии нарушитель покинул поле.

Фото: Mike Hewitt/Getty Images

В этом матче Мбаппе отличился, забив гол на 32-й минуте встречи. На 54-й минуте с передачи Усмана Дембеле отличился форвард хозяев Рандаль Коло Муани. Точку в матче поставил Ли Кан Ин, забивший под занавес встречи.

После трёх матчей группового этапа Лиги чемпионов команда Луиса Энрике набрала шесть очков и на текущий момент возглавляет группу F. В свою очередь, «Милан» с двумя очками в активе находится на последней, четвёртой строчке.