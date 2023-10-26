Экс-игрок «Интера» Шалимов рассказал, что нужно итальянским клубам для успеха в ЛЧ

Бывший футболист «Интера» Игорь Шалимов рассказал, что нужно итальянским клубам для успеха в Лиге чемпионов. Он прокомментировал поражение «Милана» в матча 3-го тура ЛЧ с «ПСЖ» (0:3).

«Рафаэл Леау очень нестабилен. Он может выдать [прекрасную] игру и решить всё, а потом пропасть на три матча. Всё равно у «Милана» тренер — итальянец. Если они хотят добиваться успеха в Лиге чемпионов, им надо идти всё‑таки от обороны, как «Интер» шёл в прошлом розыгрыше Лиги чемпионов — и дошёл до «Милана» в полуфинале, а потом устроил огромные проблемы «Манчестер Сити» в финале. Хотя на бумаге те были на голову сильнее в атаке. Мне кажется, им надо выстраиваться именно таким образом, при том что тренер — итальянец. Да ещё и не молодой», — сказал Шалимов в эфире телеканала «Матч ТВ».