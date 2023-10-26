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Источник: у Василия Уткина диагностировали атеросклероз, его вес превысил 200 кг

Источник: у Василия Уткина диагностировали атеросклероз, его вес превысил 200 кг
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У известного спортивного комментатор и журналиста Василия Уткина диагностировали атеросклероз. Его вес превысил отметку в 200 кг. Врачи советуют Уткину экстренно садиться на диету и начинать заниматься похудением, информирует телеграм-канал Mash.

Согласно сведениям источника, из-за явных проблем с весом Василий Уткин получил осложнения на сердечно-сосудистую систему. Медики диагностировали у журналиста повышенное отложение холестериновых жировых скоплений в сосудах.

Отмечается, что из-за проблем с ожирением, которые возникли достаточно давно, 51-летний Уткин вынужден на регулярной основе наблюдаться у врачей. Ранее сам комментатор рассказывал, что за свою жизнь скинул уже более 350 кг лишнего веса.

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