Побегалов: Семак? Работа тренера определяется не только местами

Бывший главный тренер «Шинника» Александр Побегалов прокомментировал борьбу за чемпионство в текущем сезоне Российской Премьер-Лиги. На данный момент действующий чемпион страны «Зенит» отстаёт от лидирующего «Краснодара» на пять очков.

«То, что «Краснодар» находится на первом месте в турнирной таблице РПЛ — это революция? Слово «революция» абсолютно не подходит к данной ситуации. На то и проводится чемпионат, чтобы появлялись команды, способные оказать суперграндам конкуренцию. В Германии борется «Боруссия», появился «Унион». В Англии сейчас стабильно побеждает «Манчестер Сити», но там идёт нешуточная борьба.

Появление «Краснодара» на первой ступени нашей таблицы неудивительно. Этого требовала логика всех последних лет. Наш гегемон должен испытывать сопротивление. Но мне кажется, что через пять-семь туров не будет такой разницы в очках, как сейчас. Тогда можно будет говорить о том, насколько серьёзны амбиции «Краснодара». Я желаю этому клубу и его президенту-основателю успеха.

Можно ли будет называть Семака лучшим тренером в истории российского чемпионата по итогам сезона? Работа тренера определяется не только занятыми местами. Нужно порадоваться за Сергея, что он очень грамотно и прагматично реализует тот потенциал, который заложен в «Зените».

Но сколько у Олега Ивановича Романцева было чемпионств? Девять. Одно из них — советское. Мне кажется, что советское чемпионство ещё ценнее, поскольку уровень футбола в Советском Союзе был выше, чем в России», – приводит слова Побегалова «РБ Спорт».

Сергей Семак возглавляет «Зенит» на протяжении пяти лет (с 2018 года). При нём команда сумела выиграть пять чемпионских титулов подряд.