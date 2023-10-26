Марио Фернандес больше не сыграет за «Зенит» в этом году — Алейшо

Защитник «Зенита» Марио Фернандес вряд ли выйдет на поле в матчах своей команды до начала 2024 года. Об этом сообщает журналист Фабио Алейшо в своём телеграм-канале.

По информации источника, игрок обороны петербуржского клуба продолжает восстанавливаться после травмы колена, но возвращаться к тренировкам со всей командой пока не готов. Напомним, защитник получил повреждение в начале игры 10-го тура РПЛ с «Оренбургом» (1:3).

Фернандес перешёл в «Зенит» летом этого года. В текущем сезоне он провёл за «Зенит» 12 матчей во всех турнирах. Контракт игрока с нынешним клубом действует до конца июня 2024 года. Ориентировочная стоимость футболиста, по данным интернет-портала Transfermarkt, – € 3 млн.

На данный момент «Зенит» после 12 матчей в МИР Российской Премьер-Лиге находится на второй строчке с 23 очками. Единоличным лидером является «Краснодар», у которого 28 очков. Ранее стало известно, что в семье Марио Фернандеса произошло пополнение.