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Гендиректор «Ахмата» сообщил, что тема коммуникации с УЕФА не обсуждалась на Исполкоме

Гендиректор «Ахмата» сообщил, что тема коммуникации с УЕФА не обсуждалась на Исполкоме
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Генеральный директор «Ахмата» Ахмед Айдамиров сообщил, что вопрос о коммуникации с УЕФА не обсуждался на Исполкоме Российского футбольного союза.

«Это мы обсудим на ближайшем Исполкоме. Сегодня тема коммуникации с УЕФА не обсуждалась», — передаёт слова Айдамирова корреспондент «Чемпионата» Илья Никульников.

Напомним, российские клубы и сборные отстранены от участия в международных футбольных турнирах по решению ФИФА и УЕФА из-за политической ситуации в мире. Аналогичная ситуация наблюдается и в других видах спорта, особенно в командных. Российские арбитры также перестали получать назначения на матчи еврокубков.

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